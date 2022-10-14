Екоактивісти з групи Just Stop Oil вилили томатний суп на картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" у Національній галереї у Лондоні.

Про це повідомляє The Guardian.

Активісти кліматичної групи Just Stop Oil протягом декількох тижнів проводили протести у Лондоні. Сьогодні дві учасниці Just Stop Oil прийшли до Національної галереї Лондона, де виставлена ця захищена склом картина, та вилили на неї дві банки томатного супу.

Фібі Пламмер – одна з активісток – під час інциденту заявила:

“Чи мистецтво варте більше, ніж життя? Більше за їжу? Більше, ніж справедливість? Криза вартості життя спричинена викопним паливом – повсякденне життя стало недоступним для мільйонів голодних сімей – вони не можуть дозволити собі навіть розігріти банку супу”, – заявила вона.

Пламмер додала, що урожайність у світі знижується, а люди гинуть через кліматичні зміни у світі – мусони, лісові пожежі, посухи.

“Ми не можемо дозволити собі нові нафту та газ, це забере все. Ми озирнемося назад і оплакуватимемо все, що втратили, якщо не діятимемо негайно”, – додала вона.

У галереї поки що ніяк не прокоментували інцидент.

Варто зауважити, що екоактивісти вимагають від уряду Великої Британії припинити видачу нових ліцензій на видобуток нафти та газу.