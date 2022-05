Про це повідомило французьке видання El Pais.

Відвідувач під’їхав до картини в інвалідному візку. Спочатку він спробував розбити куленепробивне скло, але коли спроба виявилася невдалою, то забруднив його.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

