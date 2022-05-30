У французькому Луврі відвідувач забруднив знамениту картину "Мона Ліза" Леонарда да Вінчі. Чоловік вимазав полотно тортом і розкидав навколо пелюстки троянд.

Про це повідомило французьке видання El Pais.

Відвідувач під’їхав до картини в інвалідному візку. Спочатку він спробував розбити куленепробивне скло, але коли спроба виявилася невдалою, то забруднив його.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM — Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022

Чоловіка одразу затримала охорона музею. Інші відвідувачі фотографували та знімали інцидент. Після того як чоловіка вивели з будівлі, співробітники Лувру очистили забруднене скло.

“Деякі люди намагаються знищити землю, подумайте про землю!” — вигукував при затриманні чоловік.

Леонардо да Вінчі написав картину приблизно в 1503 році. “Мона Ліза” не постраждала, бо знаходиться під спеціальним захистом за куленепробивним склом. Вже не вперше відвідувачі намагаються зіпсувати полотно. У 1950-х роках турист облив картину сірчаною кислотою, а студент з Болівії ударив її каменем. Інший інцидент трапився, коли відвідувач жбурнув у “Джоконду” чашку чаю у 2009 році.