Про це повідомило французьке видання El Pais.

Відвідувач під’їхав до картини в інвалідному візку. Спочатку він спробував розбити куленепробивне скло, але коли спроба виявилася невдалою, то забруднив його.

Чоловіка одразу затримала охорона музею. Інші відвідувачі фотографували та знімали інцидент. Після того як чоловіка вивели з будівлі, співробітники Лувру очистили забруднене скло.

“Деякі люди намагаються знищити землю, подумайте про землю!” — вигукував при затриманні чоловік.

Леонардо да Вінчі написав картину приблизно в 1503 році. “Мона Ліза” не постраждала, бо знаходиться під спеціальним захистом за куленепробивним склом. Вже не вперше відвідувачі намагаються зіпсувати полотно. У 1950-х роках турист облив картину сірчаною кислотою, а студент з Болівії ударив її каменем. Інший інцидент трапився, коли відвідувач жбурнув у “Джоконду” чашку чаю у 2009 році.