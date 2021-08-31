У вівторок, 31 серпня, парламент Естонії з другої спроби обрав президента країни. Ним став директор Естонського національного музею Алар Каріс.

Про це повідомляє видання ERR.

Кандидатуру Каріса підтримали 72 депутати парламенту Естонії за необхідних 68. Вісім бюлетенів були незаповнені, жоден не визнали недійсним.

Каріс був єдиним кандидатом на посаду президента, висунутим коаліційними партіями – Партією реформ та Центристською партією. Під час першого раунду голосування, що відбувся 30 серпня, йому не вистачило п’ять голосів до 2/3 від загальної кількості. Коаліційні політсили разом мають лише 59 голосів.

Що відомо про нового президента Естонії?

Алар Каріс народився 1958 року в Тарту. Він закінчив Естонський університет природничих наук й працював у Естонському біоцентрі, в Тартуському університеті.

У 2013 році Каріс обійняв посаду державного контролера Естонії. З 2017 року він був директором Естонського національного музею.

Каріс ніколи не входив до жодної політичної партії, що вважається його перевагою.