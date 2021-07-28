Естонія подарувала Україні перші 50 тисяч доз вакцини

Про це повідомили у посольстві Естонії в Україні.
“Естонія передала Україні 52 800 доз вакцини AstraZeneca. Ці дози надходитимуть насамперед українським резервістам”, — йдеться в повідомленні.
У червні стало відомо, що Естонія хоче подарувати Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу та готова передати ще стільки ж. Тепер країна підтвердила, що згідно з рішенням уряду передасть Україні загалом 200 тисяч доз.
- 30 червня сповіщалося, що понад 68 тисяч доз COVID-вакцини від AstraZeneca були знищені через підвищення температури в холодильній камері Департаменту охорони здоров’я Естонії. Ці вакцини передбачалося передати іншим країнам, зокрема, Україні.