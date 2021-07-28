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Естонія подарувала Україні перші 50 тисяч доз вакцини

Естонія вже надіслала першу партію вакцини проти коронавірусу, подаровану Україні.

Середа, 28 липня 2021, 20:07

Про це повідомили у посольстві Естонії в Україні.

“Естонія передала Україні 52 800 доз вакцини AstraZeneca. Ці дози надходитимуть насамперед українським резервістам”, — йдеться в повідомленні.

У  червні стало відомо, що Естонія хоче подарувати Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу та готова передати ще стільки ж.  Тепер країна підтвердила, що згідно з рішенням уряду передасть Україні загалом 200 тисяч доз.

  • 30 червня сповіщалося, що понад 68 тисяч доз COVID-вакцини від AstraZeneca були знищені через підвищення температури в холодильній камері Департаменту охорони здоров’я Естонії. Ці вакцини передбачалося передати іншим країнам, зокрема, Україні.
Теги: AstraZeneca, COVID-вакцина, вакцина проти коронавірусу, Естонія

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