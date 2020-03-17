Журнал Forbes включив українську реп-виконавицю Alyona Alyona (Олену Савраненко) та тенісистку Еліну Світоліну до щорічного рейтингу 30 підприємців та діячів до 30 років.

Про це йдеться на сайті видання.

Зазначається, що колишня викладачка дитячого садочка переосмислює, як виглядає та звучить репер. Журнал назвав Савраненко однією з провідних артисток своєї країни.

Крім того, Світоліна, яка є регулярним учасником турнірів “Великого шлему” і зібрала 14 титулів одиничного розряду WTA, включно з трофеєм у фіналі WTA 2018 року, займає 3-е місце в рейтингу WTA.

Тенісистка також заснувала однойменний фонд, що підтримує молодих спортсменів за допомогою стипендій, таборів, позашкільних програм та спеціальних заходів.