Про це йдеться на сайті видання.
Зазначається, що колишня викладачка дитячого садочка переосмислює, як виглядає та звучить репер. Журнал назвав Савраненко однією з провідних артисток своєї країни.
Крім того, Світоліна, яка є регулярним учасником турнірів “Великого шлему” і зібрала 14 титулів одиничного розряду WTA, включно з трофеєм у фіналі WTA 2018 року, займає 3-е місце в рейтингу WTA.
Тенісистка також заснувала однойменний фонд, що підтримує молодих спортсменів за допомогою стипендій, таборів, позашкільних програм та спеціальних заходів.
- У грудні минулого року співачка Джамала та реп-виконавиця Alyona Alyona презентували спільну пісню “Забирай”. Вона присвячена темі кібербулінгу, хейту в Мережі, “диванним критикам”, які живуть чужим життям і жорстко критикують інших людей в соцмережах.