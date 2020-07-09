Про це сказано в заяві OFAC.
У відомстві пояснили, що оштрафували компанію за те, що вона продавала товари, а також надавала послуги людям, які знаходяться під санкціями, а також регіонам, щодо яких діють економічних санкції.
“Компанія Amazon.com, Inc., зареєстрована в місті Сіетл, штат Вашингтон, яка забезпечує роздрібну торгівлю, електронні продажу і цифрові послуги мільйонам клієнтів по всьому світу, погодилася заплатити $134 523 для врегулювання потенційної цивільно-правової відповідальності за явні порушення кількох санкційних програм OFAC”, – сказано в заяві.
У OFAC вказали, що Amazon самостійно вказав на свої помилки, тому і сума штрафу відносно невелика.
- Раніше генеральний директор Amazon Джефф Безос звернувся до співробітників компанії, яких налічується 800 тисяч, про те, що ситуація зі спалахом коронавірусу, швидше за все, “погіршиться, перш ніж вирішиться”.