Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оштрафував Amazon на 134,5 тисячі доларів за надання послуг в окупованому Росією Криму, а також Сирії та Ірані.

Про це сказано в заяві OFAC.

У відомстві пояснили, що оштрафували компанію за те, що вона продавала товари, а також надавала послуги людям, які знаходяться під санкціями, а також регіонам, щодо яких діють економічних санкції.

“Компанія Amazon.com, Inc., зареєстрована в місті Сіетл, штат Вашингтон, яка забезпечує роздрібну торгівлю, електронні продажу і цифрові послуги мільйонам клієнтів по всьому світу, погодилася заплатити $134 523 для врегулювання потенційної цивільно-правової відповідальності за явні порушення кількох санкційних програм OFAC”, – сказано в заяві.

У OFAC вказали, що Amazon самостійно вказав на свої помилки, тому і сума штрафу відносно невелика.