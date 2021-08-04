Страхова компанія Breeze замовила провести опитування американців щодо того, чи готові вони повернутися на роботу в офіси після закінчення пандемії коронавірусу та зняття карантинних обмежень.

Про це повідомляє Вloomberg.

65% американців заявили, що їх робочі завдання можна виконувати, залишаючись вдома, тобто працюючи дистанційно. Стільки ж людей готові відмовитись від 5% заробітної плати, аби не повертатися в офіси, а працювати віддалено.

15% респондентів відповіли, що готові заробляти на 25% менше, аби залишитися працювати вдома.

46% відповіли, що готові працювати більше, відмовившись від четверті вихідних, а 15%, від оплачених відпусток. Єдина умова – вони хотіли б зберегти можливість працювати віддалено.

“Це може бути раціональним рішенням, залежно від вартості подорожі до місця роботи. Дослідження минулого року оцінило у сотні доларів заощадження людей, які працювали вдома”, – пояснили у виданні.

62% працівників, які мають вищу освіту, заявили, що їхню роботу можна виконувати з дому. 23% тих, хто не має освіти коледжу можуть працювати дистанційно. Більшість працівників із високим рівнем доходу можуть виконувати свою роботу вдома. При цьому, більшість працівників із низьким та середнім рівнем доходів – не можуть.

Опитування було проведено з 20 по 21 липня серед тисячі осіб, чию роботу можна виконувати дистанційно.

Торік було проведено аналогічне дослідження (Pew Research). Рік тому 54% опитаних американців заявили, що хотіли б працювати дистанційно, якби після пандемії збереглася така можливість.