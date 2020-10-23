Про це повідомили в НАСА.
Голос Рубінс зарахують незважаючи на те, що вона знаходиться на висоті 408 км над Землею.
“Сьогодні я проголосувала, перебуваючи на борту Міжнародної космічної станції”, – поділилася Рубінс.
Вона прибула на МКС минулого тижня. Астронавтка повернеться на Землю не раніше, ніж через півроку.
На фото Рубінс перед білою кабінкою з паперовою табличкою з написом: “Кабіна для голосування в МКС”.
Її бюлетень захищено спеціальним кодуванням. Електронну версію відправили по електронній пошті на МКС з Космічного центру імені Джонсона в Х’юстоні, штат Техас. Астронавт його заповнила, і бюлетень відправили назад електронною поштою в Х’юстон.
Це не перше голосування Рубінс в космосі. У 2016 році вона також взяла участь у виборах, перебуваючи на борту МКС. У 1997 році Конгрес прийняв закон, що дозволяє астронавтам голосувати з космосу.
- Президент США Дональд Трамп планує достроково проголосувати на виборах. 24 жовтня він заповнить бюлетень в Палм-Біч (штат Флорида).