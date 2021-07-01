У США християнські коледжі та університети відмовляються підтримати студентів, які є представниками ЛГБТК+, а також - державну політику в цьому аспекті.

Про це йдеться в матеріалі журналу TIME.

У США не надто багато вишів, заснованих християнськими церквами. Однак студенти, які погоджуються там навчатися, мають погодитися з їх принципами та не повинні підтримувати представників ЛГБТК+ та їх світогляд.

Для того, аби знаходити представників ЛГБТК+ серед студентів, професори на початку кожного заняття нагадують про те, що відхилення від типу сім’ї, де є союз жінки та чоловіка — відхилення від норми. Автор матеріалу в журналі заявив, що навчався в одному з таких університетів та намагався просувати інтереси ЛГБТК+. При цьому, він боявся, що його можуть якимось чином покарати чи вигнати за такі погляди.

Однак у християнських коледжах та університетах відмовляються від цих тверджень. Вони стверджують, що студенти, які ідентифікують себе, як ЛГБТК+, захищені законодавством щодо “переслідувань та нападів”. Це загальний досвід для ЛГБТК+-студентів та учнів, де дисциплінарні міри, відсторонення від занять та навіть виключення — звичне явище.

Попри такі обмеження, в християнських коледжах та університетах все одно є чимало представників ЛГБТК+, які змушені приховувати свою сутність через страх втратити можливість здобувати вищу освіту.

Якщо у США ухвалять Закон про рівність, він стане історичним законодавчим актом, який кодифікуватиме міри захисту для ЛГБТК+. Це стосується сексуальної та гендерної ідентичності студентів в християнських коледжах та університетах.