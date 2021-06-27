Американський ракетний есмінець USS Ross прибув до Одеси для участі у навчаннях Sea Breeze-2021.

Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

Есмінець USS Ross візьме участь у навчаннях Sea Breeze-2021, до яких цьогоріч долучаться представники понад 30 країн.

“Американський ракетний есмінець #USSRoss прибув до Прапор УкраїниОдеси, щоб взяти участь у навчаннях #SeaBreeze! Це 21-а ітерація навчань, під час яких понад 30 країн об’єднаються задля проведення тренувань із сумісності в Чорному морі!” – йдеться у повідомленні.

Фото: Exercise Sea Breeze

Навчання Sea Breeze-2021 триватимуть з 28 червня по 10 липня та будуть наймасштабнішими за останні 20 років. Їхня головна мета – підвищити взаємосумісність підрозділів ВМС України та США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань щодо забезпечення морської безпеки, миру та стабільності в Чорноморському регіоні.