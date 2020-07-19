Про це в Twitter повідомляє прес-служба командування Шостого флоту ВМС США.

Есмінець братиме участь в міжнародних навчаннях Sea Breeze-2020.

“Наша участь у багатонаціональних навчаннях, таких як Sea Breeze, є реальним показником рішучості США відносно колективного захисту Європи”, – заявив віце-адмірал Джин Блек, командувач шостим флотом США.

ВМС США повідомляє, що з початку 2020 року в Чорне море України увійшли вже п’ять американських кораблів.

Раніше також повідомлялося, що в морський порт Одеси увійшов американський ракетний есмінець “USS Ross”.