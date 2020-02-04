Про це повідомляється на офіційному сайті стендапера.

Уточнюється, що виступ відбудеться 15 травня поточного року в палаці “Україна“.

Квитки на захід можна було купити за ціною від 50 до 1499 гривень.

Згідно з інформацією з сайту оператора в даний момент усі квитки вже були продані.

При цьому підкреслюється, що під час виступу заборонено використання камер, смарт–годинників, смартфонів, а також інших пристроїв для запису.

Уточнюється, що Луї Сі Кей є американським коміком, сценаристом, режисером і продюсером. Він шість разів вигравав премію Emmy, випустив вісім альбомів повнометражних комедійних фільмів–концертів.