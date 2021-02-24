19-річний житель міста Кулідж, штат Аризона, Брендон Соулз зімітував власне викрадення та повідомив про це у поліцію.

Про це повідомляє Business Insider.

Хлопець зателефонував у поліцію та заявив, що двоє невідомих у масках зв’язали його, викрали, а потім залишили у безлюдному місці. Поліціянти знайшли його у вказаному місці зі зв’язаними руками та банданою у роті замість кляпа.

Пізніше він розповів, що “викрадення” сталося через гроші, які його батько начебто сховав у пустелі. Однак в ході слідства виявилося, що все це брехня – не було ніяких грошей та ніякого викрадення.

Фігуранта затримали, а через деякий час він зізнався, що вигадав своє викрадення, оскільки не хотів йти на роботу.

За даними The New York Times, хлопець працював на шинному заводі. У соцмережах хлопець повідомив, що більше там не працює.