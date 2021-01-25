Про це повідомляє портал 9to5Mac з посиланням на видання Fox San Antonio.

За допомогою годинника вона попросила допомоги, а співробітники поліції змогли відстежити місце розташування жертви по дзвінку.

Поліцію викликала маленька дівчинка. Вона розповіла, що її маму викрали. Жінка була поза квартирою і лаялася з кимось, потім її дочка почула крик. Після цього мати пропала.

Через 10-15 хвилин жінка зателефонувала доньці через годинник і розповіла, що її викрали. Раптово дзвінок перервався. Однак з’єднання вистачило поліцейським, щоб відстежити місце розташування жертви. Годинник почали передавати дані про її місцезнаходження в службу порятунку, які були відправлені в місцеву поліцію для моніторингу.

Офіцер відділення зазначає, що годинник весь час з моменту включення функції передавав точне місцезнаходження жінки. Це дозволило успішно відшукати злочинця і врятувати жертву, коли вони зупинилися на одній з заправок в штаті.

Коли поліція приїхала на місце, вона виявила жінку в автомобілі на парковці. Її викрадач втік, але його особистість відома. Повідомляється, що під час викрадення він був п’яний.