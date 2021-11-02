Про це пише американське видання New York Post.

Саммер Діаз по дорозі додому збив позашляховик, через важкі травми лікарі ввели жінку в медичну кому. Вона пробула протягом двох тижнів у комі, з якої вийшла у стані дезорієнтованості та цілковитої розгубленості. Поступово відновлюючи мову, жінка піймала себе на тому, що не впізнає власного голосу. Однак, на той момент вона думала, що це наслідок інтубації, яку проводили лікарі, коли постраждала була без свідомості.

Проте, зміни у вимові почали помічати навіть близькі. Зокрема, хлопець Саммер, родом з Великобританії, помітив у неї легкий іноземний акцент. Зміна вимови посилювалася разом з реабілітацією жінки, і в якийсь момент медсестри у лікарні припинили вірити, що Саммер Діаз із США.

Реабілітація, яка тривала кілька місяців, включала і заняття з логопедом. За той час Саммер змінювала кілька акцентів, причому деякі в неї тривали по декілька годин, а деякі – місяцями. Жінка говорила з британським акцентом, французьким і навіть російським. Останнім акцентом, на якому вона зупинилася, став південноавстралійський, який згодом модифікувався у новозеландський.

Незнайомці не вірять, що Саммер каліфорнійка, а не австралійка чи новозеландка – настільки цей акцент переконливий.

Протягом перебування у лікарнях і реабілітаційних центрах у жінки виявили “синдром іноземного акценту”. Цей розлад найчастіше є наслідком пошкодження мозку, спричиненого інсультом або черепно-мозковою травмою. Він супроводжується зміною мови, близькою до іноземних акцентів. Цей розлад не лікується, але відомі випадки, коли він минав сам.

Саммер вважає свою вимову кумедною – їй навіть це подобається. Однак, решта наслідків автомобільної катастрофи кардинально змінили життя Саммер Діаз в гіршу сторону: вона не здатна ходити на довгі дистанції без ціпка або інвалідного візка, швидко втомлюється, а через вимову не може повноцінно працювати на колишній роботі – вчителькою дітей з РАС (розладами аутистичного спектру). Діти, в роботі яких необідна чіткість і системність, часто не розуміють вимови своєї вчительки та лякаються змін акцентів.

До того ж при знайомстві нова вимова постійно ставить Саммер перед вибором: або вдавати із себе новозеландку, або щоразу пояснювати довгу та болючу історію аварії та змін в роботі мозку.