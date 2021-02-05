Ерік Діас, менеджер з операцій у Тампі, штат Флорида, впевнений, що акції GameStop принесуть йому колосальні прибутки, навіть після різкого зниження курсу минулого тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як і багато інших людей, Діас вперше вклав 3000 доларів, прочитавши інформацію про акції продавця відеоігор на форумі Reddit WallStreetBets. Так званий “бунт Reddit” з метою стиснення шортселерів збільшив ціну акцій GameStop Corp з 18 до 483 доларів минулого тижня. Діас продав частину, щоб отримати прибуток у розмірі 1500 доларів, а решту залишив.

У четвер курс акції впав до 53,5 долара. Після цього Діас заявив, що планує придбати більше, якщо ціна буде продовжувати падати.

“Спочатку це було інвестування в ідею. Але потім, після того, як шахраї заборонили роздрібним інвесторам здійснити покупку, це стало особистим”, – сказав він.

Ці “американські гірки” стали протистоянням інвесторів з Reddit проти інвесторів з Уолл-стріт. Зі збільшенням обсягу торгів минулого тижня онлайн-брокер Robinhood та інші інвестиційні програми встановили обмеження на GameStop та інші акції.

При цьому інвестори-професіонали заробили на зниженні акцій GameStop, коли це було не вигідно аматорам.

Фінансові аналітики заявляли, що ажіотаж навколо GameStop може тривати вічно. Водночас адвокати вже розповідають, що до них щодня звертаються інвестори GameStop, які хочуть окупити збитки.

“Можу пережити цю нестабільність”

Джон Гьолай, менеджер ресторану в Нью-Йорку і давній користувач форуму RedSit WallStreetBets, минулого тижня інвестував у понад 300 акцій GameStop за ціною 269 доларів за акцію. Він планує триматися свої акції. Гьолай вважає, що команда GameStop може примножити його прибутки.

“Я сподіваюся, що зможу продати їх приблизно за 500 доларів. Але якщо на це підуть роки, я буду тримати. Я інвестував у біткоїн на його піку у 2017 році. Я можу пережити всю цю нестабільність”, – розповів чоловік.

Джеррі Корлі, садівник в Арканзасі, приєднався до теми WallStreetBets на Reddit минулого тижня і придбав три акції GameStop у понеділок. Попри збитки, він отримав заохочення від Ревучої Кітті (інтернет-інвестора, якого вважають ідейним натхненником революції GameStop).

“Цей хлопець не манекен. Це чудовий знак”, – сказав Корлі.

У середу Ревуча Кітті, також відома як DeepF *** ingValue на WallStreetBets, опублікувала в Twitter знімок екрану акцій GameStop, які у липні торгувалися на рівні 4 доларів.

“Мені подобаються акції”, – додала Ревуча Кітті.

Твіти Ревучої Кітті надихають роздрібних інвесторів. Вони сподіваються, що отримають чималі прибутки.

Звернення до адвокатів

Діас намагався обійти торгові обмеження Robinhood, використовуючи кілька торгових платформ. Але обмеження торгів швидко викликали негативну реакцію інвесторів та американських законодавців від обох сторін, а також спровокували судові процеси.

Адвокат Левіна Папантоніо Рафферті Майкл Біксбі заявив, що його фірма отримала десятки дзвінків із “будь-якими скаргами, які ви лише можете собі уявити”, пов’язаними з Robinhood та GameStop.

“Якщо ви втратили 10 000 доларів, це може бути для людини певною грошовою сумою, але важко буде виправдати витрати на судовий процес”, – сказав Біксбі.

У Robinhood ці позови не коментують.

Метью Шварц, адвокат Касса Шулера у Флориді, сказав, що більшість дзвінків йому надходили від осіб, які торгують опціонами, які не можуть придбати, або які мають традиційні акції, операції з якими обмежені.

У бунті Reddit також були переможці. Вони й зараз залишаються у грі. Брайан Тові, 20-річний підприємець у Нью-Йорку, заявив, що отримав понад 890% рентабельності GameStop, оскільки на початку січня він інвестував у 10 000 акцій із середньою вартістю 22,10 долара за акцію, прочитавши інформацію про зростання продажів електронної комерції компанії.

Тові поступово продав свої акції, коли курс досягнув 165 доларів, але все ще володіє 2200 акціями, сподіваючись на черговий прорив.

“Я подібний до типу “кишкового інвестора”. Я добре почуваюся у сфері бізнесу. Якщо є ще якась бульбашка, я, мабуть, позбудуся її”, – сказав Тові.