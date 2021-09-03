Американський телеканал C-Span розмістив відео перемовин між Президентом України та міністром оборони США. Також видання надало текстову розшифровку відео, де Зеленського позначили як "президента Левінські".

Про це повідомляють #Букви.

31 серпня американський телеканал C-Span розмістив на своєму вебсайті відео перемовин між Президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони США Ллойдом Остіном. Також видання надало стенограму.

У першому абзаці стенограми телеканал неправильно передав прізвище Володимира Зеленського, назвавши його “президентом Левінські”.

Знімок екрану з вебсайту c-span.org

В інших місцях прізвище президента України написано правильно.

Крім того, телеканал у тому ж місці неправильно передав прізвище міністра оборони Андрія Тарана, назвавши його “міністром Теграном”.

Знімок екрану з трансляції перемовин між Зеленським та Ллойдом

Офіційний вебсайт Пентагону зазначив, що за підсумками зустрічі сторони домовились, що США продовжуватимуть закликати Росію припинити незаконну окупацію Криму, а також будуть зміцнювати зв’язки між Україною та США.

На вебсайтах Президента України та Міністерства оборони України також вийшли пресрелізи, в яких ішлося про зміцнення стратегічного партнерства в оборонній галузі.

Зауважимо, що прізвище “Левінські” у США асоціюється зі скандалом 1998 року, пов’язаним із 42-м президентом США Біллом Клінтоном і стажисткою Білого дому Монікою Левінські. Розслідування сексуальних стосунків між ними призвело до спроби імпічменту Клінтона. За надання неправдивих свідчень у суді про стосунки з 22-річною Монікою Левінські Клінтона оштрафували на $90 тисяч. Після цього його було виправдано за всіма пунктами звинувачень акта про імпічмент.