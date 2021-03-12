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Американці підтримують введення обмежень для невакцинованих людей, – опитування

У США щодня зростає кількість людей, які підтримують вакцинацію проти коронавірусу. Крім того, американці підтримують введення обмежень щодо невакцинованих людей.

П’ятниця, 12 березня 2021, 18:21

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos.

Національне опитування громадської думки, у якому взяли участь 1005 осіб, проведене у понеділок та вівторок. За даними дослідження, темпи вакцинації можуть зростати, оскільки з’являється більше вакцин, тому більше людей хочуть їх отримати.

54% респондентів сказали, що вони “дуже зацікавлені” у вакцинації. У січневому опитуванні цей показник був на рівні 41%, а у травні 2020 року – 38%.

За останній рік інтерес до вакцини зріс серед білих та расових меншин: приблизно 6 із 10 білих та 5 із 10 представників груп меншин зараз виявляють високий рівень зацікавленості.

27% американців заявили, що не зацікавлені у вакцинації. Цей показник майже не змінився у порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним у травні минулого року.

Невдовзі США почнуть виходити з глобальної епідемії. Тоді перед владою постануть соціальні виклики. Останнє опитування показало, що більшість американців хочуть обмежити способи публічного змішування невакцинованих людей.

72% американців сказали, що їм важливо знати, “чи люди навколо них щеплені”.

Більшість – 62% – заявили, що нещепленим людям не слід дозволяти подорожувати на літаках. 55% погодились з тим, що невакциновані люди не повинні займатися в громадських тренажерних залах, відвідувати кінотеатри або відвідувати публічні концерти.

60% американців відповіли, що хочуть працювати у роботодавця, “який вимагає, щоб усі отримали вакцину проти коронавірусу перед поверненням до офісу”, а 56% вважають, що невакциновані працівники повинні залишатися вдома.

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