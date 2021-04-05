Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на ТОВ "Гугл" в розмірі 1 млн гривень за неподання в установлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

Про це повідомляє пресслужба Комітету.

Уточнюється, що таке рішення прийняла Тимчасова адміністративна колегія Комітету на засіданні 2 квітня 2021 року.

Як повідомили в АМКУ, розмір штрафу обумовлюється обтяжувальними обставинами, а саме тим фактом, що ТОВ “Гугл” не надавало Комітету необхідну інформацію більш як рік.

“Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку «Google Мій бізнес». Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливили виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, щодо своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже в рамках розгляду справи відповідач все ж таки надав необхідну інформацію. Ця обставина була врахована АМКУ при визначенні розміру штрафу.

“Задля уникнення подібних санкцій Комітет вкотре наголошує суб’єктам господарювання на необхідності неухильного дотримання вимог конкурентного законодавства”, – резюмували в АМКУ.