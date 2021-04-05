Про це повідомляє пресслужба Комітету.
Уточнюється, що таке рішення прийняла Тимчасова адміністративна колегія Комітету на засіданні 2 квітня 2021 року.
Як повідомили в АМКУ, розмір штрафу обумовлюється обтяжувальними обставинами, а саме тим фактом, що ТОВ “Гугл” не надавало Комітету необхідну інформацію більш як рік.
“Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку «Google Мій бізнес». Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливили виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, щодо своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже в рамках розгляду справи відповідач все ж таки надав необхідну інформацію. Ця обставина була врахована АМКУ при визначенні розміру штрафу.
“Задля уникнення подібних санкцій Комітет вкотре наголошує суб’єктам господарювання на необхідності неухильного дотримання вимог конкурентного законодавства”, – резюмували в АМКУ.
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, в якому передбачено, що міжнародні компанії сплачуватимуть ПДВ за надання електронних послуг в Україні. Цей документ ще називають “законопроєктом про податок на Google”.