Напередодні президент РФ Володимир Путін зустрівся російськими мілблогерами та воєнними кореспондентами де заявив, що не оголошуватиме другу хвилю мобілізації. Експерти Інституту вивчення війни пояснили, чому очільник Кремля відмовляється від мобілізації попри контрнаступ ЗСУ.

Джерело: ISW

На зустрічі Путін заявив, що не бажає оголошувати нову хвилю мобілізації чи вводити воєнний стан.

Він визнав, що деякі російські “громадські діячі” говорять про необхідність мобілізації, проте наголосив, що у ній “немає потреби”.

Натомість Путін похвалився зусиллями РФ щодо набору військовослужбовців по контракту, що підтверджує минулі оцінки експертів ISW про те, що у Кремлі не зацікавлені у мобілізації і віддають перевагу набору добровольців.

Путін також применшив стурбованість мілблогерів рішенням Кремля не оголошувати повномасштабний воєнний стан на всій території Росії, заявивши, що РФ потрібно посилити правоохоронні органи, а не оголошувати воєнний стан.

Фахівці резюмували, що очільник Кремля є особою, яка не схильна ризикувати та боїться розчарувати росіян новою мобілізацією чи запровадженням воєнного стану.

“Путін ще не вирішив повністю взяти на себе відповідальність у тотальній війні. Заяви Путіна, ймовірно, спрямовані на те, щоб запевнити своїх виборців у тому, що він не має наміру розширювати “спеціальну військову операцію””, – наголосили в ISW.