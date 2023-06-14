Джерело: ISW
На зустрічі Путін заявив, що не бажає оголошувати нову хвилю мобілізації чи вводити воєнний стан.
Він визнав, що деякі російські “громадські діячі” говорять про необхідність мобілізації, проте наголосив, що у ній “немає потреби”.
Натомість Путін похвалився зусиллями РФ щодо набору військовослужбовців по контракту, що підтверджує минулі оцінки експертів ISW про те, що у Кремлі не зацікавлені у мобілізації і віддають перевагу набору добровольців.
Путін також применшив стурбованість мілблогерів рішенням Кремля не оголошувати повномасштабний воєнний стан на всій території Росії, заявивши, що РФ потрібно посилити правоохоронні органи, а не оголошувати воєнний стан.
Фахівці резюмували, що очільник Кремля є особою, яка не схильна ризикувати та боїться розчарувати росіян новою мобілізацією чи запровадженням воєнного стану.
“Путін ще не вирішив повністю взяти на себе відповідальність у тотальній війні. Заяви Путіна, ймовірно, спрямовані на те, щоб запевнити своїх виборців у тому, що він не має наміру розширювати “спеціальну військову операцію””, – наголосили в ISW.
- До Держдуми РФ внесли законопроєкт, який передбачає, що мобілізовані росіяни чи контрактники, які беруть участь у війні в Україні, можуть звільнятися від кримінальної відповідальності після звільнення або отримання держнагороди. Це стосується громадян, які скоїли до служби злочини невеликої або середньої тяжкості.