Джерело: Daily Storm
Авторами проєкту закону виступили депутат Ради федерації Росії Андрій Клішас та депутати Держдуми Павло Крашенінніков та Ірина Панкіна.
У законопроєкті йдеться про людей, які мають кримінальні справи та пішли воювати добровольцями або внаслідок мобілізації.
У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що «контроль за поведінкою таких осіб до моменту їх звільнення від відповідальності здійснюватиметься командуванням військових частин (установ)».
Бійцям, які вже відбули покарання або були звільнені умовно-достроково, погасять судимість також із дня нагородження чи звільнення.
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