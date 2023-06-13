До Держдуми РФ внесли законопроєкт, який передбачає, що мобілізовані росіяни чи контрактники, які беруть участь у війні в Україні, можуть звільнятися від кримінальної відповідальності після звільнення або отримання держнагороди. Це стосується громадян, які скоїли до служби злочини невеликої або середньої тяжкості.

Джерело: Daily Storm

Авторами проєкту закону виступили депутат Ради федерації Росії Андрій Клішас та депутати Держдуми Павло Крашенінніков та Ірина Панкіна.

У законопроєкті йдеться про людей, які мають кримінальні справи та пішли воювати добровольцями або внаслідок мобілізації.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що «контроль за поведінкою таких осіб до моменту їх звільнення від відповідальності здійснюватиметься командуванням військових частин (установ)».

Бійцям, які вже відбули покарання або були звільнені умовно-достроково, погасять судимість також із дня нагородження чи звільнення.

У травні депутат Держдуми Дмитро Кузнєцов заявив, що охочим вийти з реєстру іноземних агентів потрібно “розкаятися”, підтримати Росію та переказати кошти на російську армію.