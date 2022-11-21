З початку повномасштабної російсько-української війни ворожа армія, ймовірно, втратила 8 044 одиниць військової техніки.

Про це йдеться на нідерландському порталі військової розвідки Oryx.

Зазначається, що дані, підтверджені фото- та відеоматеріалами, свідчать про те, що Збройні сили України знищили 4 927 одиниць російської техніки, пошкодили – 198. Водночас 300 одиниць покинули росіяни, а 2 619 вдалося захопити.

Згідно з аналізом Oryx втрати Росії становлять:

1 504 танки (862 з них були знищені, 522 захоплені);

718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені);

1 748 бойових машин піхоти (1078 знищені, 553 захоплені);

154 реактивних системи залпового вогню;

80 зенітних ракетних комплексів.

Також експерти вважають, що Україна втратила 2 289 одиниць техніки, з яких 1 372 знищено, пошкоджено – 94, покинуто – 60, захоплено – 762.

Варто зауважити, що Oryx враховує втрати технікою лише на основі фото- та відеодоказів.