Про це йдеться на нідерландському порталі військової розвідки Oryx.
Зазначається, що дані, підтверджені фото- та відеоматеріалами, свідчать про те, що Збройні сили України знищили 4 927 одиниць російської техніки, пошкодили – 198. Водночас 300 одиниць покинули росіяни, а 2 619 вдалося захопити.
Згідно з аналізом Oryx втрати Росії становлять:
- 1 504 танки (862 з них були знищені, 522 захоплені);
- 718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені);
- 1 748 бойових машин піхоти (1078 знищені, 553 захоплені);
- 154 реактивних системи залпового вогню;
- 80 зенітних ракетних комплексів.
Також експерти вважають, що Україна втратила 2 289 одиниць техніки, з яких 1 372 знищено, пошкоджено – 94, покинуто – 60, захоплено – 762.
Варто зауважити, що Oryx враховує втрати технікою лише на основі фото- та відеодоказів.
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