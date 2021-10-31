Міністерство закордонних справ Туреччини закликало Україну відмовитися від словосполучення “турецький Bayraktar” при згадуванні ударно-розвідувальних безпілотників, закуплених для Збройних сил України.

Про це міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20, інформує агентство “Інтерфакс-Азербайджан”.

“У нашій боротьбі з тероризмом у різних країнах ми стикалися з різною зброєю, виробленою у різних країнах, у тому числі й у РФ, але ми ніколи не звинувачували у цьому Росію. Україна так само має припинити використовувати назву нашої країни”, – сказав Чавушоглу.

Очільник МЗС країни зауважив, коли країна купує будь-яке оборонне озброєння, “воно перестає бути турецьким, російським чи українським”.

“Щойно вони купили у нас озброєння, воно перестало бути турецьким. Хоча воно й вироблено у Туреччині, тепер воно належить Україні. Туреччину нема за що звинувачувати у цій ситуації”, – додав Чавушоглу.

Нагадаємо, що Туреччина продала безпілотники Bayraktar TB2 Україні, Катару, Азербайджану та Польщі.

ЗСУ вперше застосували Bayraktar 26 жовтня на Донбасі. Завдяки безпілотнику вдалося завдати удару по батареї окупаційних сил РФ, що складалася зі 122-мм гаубиць Д-30, яка обстрілювала українські позиції.