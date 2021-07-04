Про це президент сказав на виступі в Одесі.

За його словами, українські військові, які управлятимуть цими безпілотниками, наразі проходять підготовку в Туреччині.

“Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Туреччині”, – сказав Зеленський.

Президент виголосив промову з нагоди дня Військово-Морських Сил на причалі Одеського морвокзалу, уздовж якого вишикувалися кораблі національного флоту та країн НАТО, які беруть участь в навчаннях Sea Breeze-2021. Українські ВМСУ представлені середнім десантним кораблем “Юрій Оліфіренко” і двома “Айленд”.