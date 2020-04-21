Тільки у 2 - 3% світового населення є антитіла до коронавірусу COVID-19, але це не означає, що вони мають імунітет.

Про це повідомляє the Guardian

Йдеться про те, що ці 2-3% людей ще не хворіли коронавірусом, але мають антитіла.

Голова підрозділу ВООЗ з нових хвороб і зоонозних інфекцій Марія Ван Керхе пояснила, що надії на припинення пандемії після того, як перехворіє коронавірусом якась частина населення, марні.

“Ослаблення обмежень не є закінченням епідемії в жодній країні. Згідно з проведеними дослідженнями, на сьогоднішній день в світі (і в кожній окремій країні) коронавірусом перехворіли приблизно 3% населення. Але навіть у них за наявності антитіл до COVID-2019 немає до нього імунітету”, – сказав гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Також він зазначив, що в ВООЗ розраховували, що число інфікованих людей буде вищою.

Також Керхе зазначив, що серологічні тести, які визначають наявність антитіл в організмі людини, не дають відповіді на те, чи захищені вони.

“Ніхто не впевнений, чи має людина з антитілами повний захист від хвороби, або повторного зараження”, – сказав представник ВООЗ.