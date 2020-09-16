Народний депутат від "Європейскої Солідарності" Микола Княжицький заявив, що цього тижня у Парламенті розглянуть чотири законопроєкти щодо обмеження вживання української мови.

Про це нардеп написав у Facebook.

“Закон 3717 пропонує фактично повернутися до навчання іноземних студентів російською. Таким чином ми вчитимемо симпатиків агресора, а не України”, – написав Княжицький.

Щн один законопроєкт – №3077 – авторства депутатів ОПЗЖ Нестора Шуфрича та Василя Німченка.

Цей законопроєкт передбачає, що мовою освітнього процесу має бути не лише державна мова, але й мова “регіональна мова або мова меншин”.

Княжицький нагадав, що відповідно до Конституції питання мови можуть вирішуватись виключно законом. Крім того, в законодавстві немає термінів “регіональна мова”.

Також є ще альтернативний проєкт нардепа-“слуги” Бужанського і ОПЗЖ Волошина.

“По суті те саме, але формулювання інші. Зокрема, йдеться, що “мова освітнього процесу в закладах освіти визначається на підставі положень статті 10 Конституції України”. Але по-перше, стаття 10 не визначає мову освітнього процесу. По-друге, Конституційний суд вже розтлумачив, що чинна стаття закону про освіту не суперечить Конституції”, – зазначив Микола Княжицький.

За словами нардепа, у комітеті сьогодні розглядатиметься урядовий проєкт 3683 про авіаційні правила.

“В частині компетенції комітету законопроєкт пропонує внести зміни до статті 13 Закону про державну мову, яка регламентує мову нормативно-правових актів. Сьогодні норма вказує, що мовою нормативно-правових актів є державна мова. Законопроєкт пропонує додати, “якщо інше не встановлено законом”. Як пояснюється в таблиці, це зроблено щоб приймати “англійською мовою нормативно-технічних документів на основі актів Європейського агентства з безпеки польотів”, – написав нардеп Княжицький.

Він запевнив, що запропоновані зміни до закону про державну мову мають загальний характер, і не обмежуються англомовними авіаційними правилами.