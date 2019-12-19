Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Факти”.
Так Геращенко повідомив, що слідство не знає мотиву та замовників вбивства Шеремета, а також не володіє інформацією, яка могла б підтвердити, що підозрювані у справі мали намір вбити журналіста.
“Ще раз повторю, що ми не знаємо їхніх мотивів, не знаємо, хто є замовником, або ж вони вирішили все зробити самі. Хочемо в цьому розібратися. … Скажу прямо: у нас немає заяв підозрюваних, записаних на мобільний телефон або на відеокамеру, або їх постів у фейсбук про те, що вони збиралися вбивати Шеремета”, – сказав він.
Також він уточнив, що найвагомішим доказом проти фігурантів справи про вбивство Шеремета стали результати дослідження ходи, яку проводив британський експерт Айвон Бірч на основі відеозаписів з місця злочину.
На запитання журналістки про те, чи справді хода може бути головним аргументом в таких питаннях, Геращенко заявив, що вона “є своєрідним аналогом відбитків пальців” та її “неможливо підробити”.
У відповідь на зауваження про те, що надані правоохоронцями факти не складаються в логічну картину, заступник міністра порекомендував почитати романи письменниці Агати Крісті.
“Почитайте романи Агати Крісті, там і не таке буває”, — заявив він.
Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.
Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков говорив про те, що не впевнений, що зібраних правоохоронцями фактів достатньо, щоб довести провину підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозра Юлії Кузьменко, яку слідство вважає причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, побудована на припущеннях.
- Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”.