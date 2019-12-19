Заступник голови МВС Антон Геращенко пояснив неузгодженості у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета тим, що в романах письменниці Агати Крісті "й не таке буває".

Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Факти”.

Так Геращенко повідомив, що слідство не знає мотиву та замовників вбивства Шеремета, а також не володіє інформацією, яка могла б підтвердити, що підозрювані у справі мали намір вбити журналіста.

“Ще раз повторю, що ми не знаємо їхніх мотивів, не знаємо, хто є замовником, або ж вони вирішили все зробити самі. Хочемо в цьому розібратися. … Скажу прямо: у нас немає заяв підозрюваних, записаних на мобільний телефон або на відеокамеру, або їх постів у фейсбук про те, що вони збиралися вбивати Шеремета”, – сказав він.

Також він уточнив, що найвагомішим доказом проти фігурантів справи про вбивство Шеремета стали результати дослідження ходи, яку проводив британський експерт Айвон Бірч на основі відеозаписів з місця злочину.

На запитання журналістки про те, чи справді хода може бути головним аргументом в таких питаннях, Геращенко заявив, що вона “є своєрідним аналогом відбитків пальців” та її “неможливо підробити”.

У відповідь на зауваження про те, що надані правоохоронцями факти не складаються в логічну картину, заступник міністра порекомендував почитати романи письменниці Агати Крісті.

“Почитайте романи Агати Крісті, там і не таке буває”, — заявив він.