7 грудня громадські організації вручили третю антипремію "Це яйце" через сексизм у публічних висловлюваннях і медіа. Серед номінантів й номінанток народні депутати, чиновники, локальні медіа та загальнонаціональні ЗМІ.

Про це повідомляє Детектор медіа.

Антипремія вручається в номінаціях “Сексистський матеріал”, “Сексистське висловлювання” та “Моралізатор року”.

У 2021 році “Це Яйце” в номінації “Сексистський матеріал» одержує рівненське інтернет-видання РадіоТрек” за статтю “Зґвалтував!? “Молодий красень-хореограф, за яким упадали зграї учениць” (ФОТО/ВІДЕО)” авторства Максима Розенка.

У тексті автор називає ученицю “криворізькою Монікою Левінскі”, а потенційного злочинця ідеалізує.

“Це свідчить не лише про бажання журналіста поставити під сумнів свідчення неповнолітньої, а й фактично про його звинувачення дівчини у поведінці, що сприяла можливому зґвалтуванню”, — розповіла Ліза Кузьменко, голова ГО “Жінки в медіа” та членкиня Комісії з журналістської етики.

Також у номінації відзначилося інтернет-видання “Коментарі” за матеріал стосовно опитування “Найсексуальніші народні депутати України (жінки) — ТОП-25”.

За словами доцентки Києво-Могилянської академії, гендерної експертки Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Тамари Марценюк, це є сексистським і поширює гендерні стереотипи про жінок як “окрасу” Верховної Ради України.

Тамара Марценюк прокоментувавши ситуацію зазначила, що у цьому питанні маємо приклади лукізму — дискримінації за зовнішнім виглядом, сексуалізації й об’єктивації політикинь. Коли замість того, аби привертати увагу до справді успіхів жінок у політиці, їх присутність у політичній сфері зводиться до “прикраси”.

У переліку номінантів також опинилися телеканали “Україна” та “1+1”.

Редакторка “Детектора медіа” Гала Скляревська зазначає, що українське телебачення систематично поширює сексизм і стереотипи про жінок та чоловіків у своїх програмах. Зокрема й у тих, де висвітлюються перевтілення жінок, яким так звані експерти й експертки диктують правила, як вони повинні одягатися, аби задовольнити смаки чоловіків.

Наступним номінантом на премію стало видання “Новини Закарпаття” за статтю “Закарпатські ліси отримали нового красуню-керівника” Василя Сочка.

У номінації “Сексистське висловлювання” перемогу здобув секретар Коростишівської міської ради на Житомирщині Юрій Сарапійчук за образливі висловлювання стосовно депутатки Юлії Юзефович. Образливі коментарі обернулися для секретаря широким осудом та звільненням.

Не оминули увагою й народного депутата Сергія Рудика. Прокоментувавши виступ депутатки від “Слуги народу” Мар’яни Безуглої про законопроєкт щодо реформи СБУ, чоловік назвав її “дівчинкою”. Він не поніс жодної відповідальності та не перепросив за свої слова.

Номінацію “Моралізатор року” присудили пресслужбі Херсонської поліції, яка повідомила про складений протокол на матір за те, що батько привів дитину на майданчик і залишив її там на кілька годин без нагляду.

“Направду ж такі повідомлення рясніють фразами зі звинуваченнями на адресу жінок через глибоко вкорінені у суспільстві гендерні стереотипи, що дитиною передусім має опікуватися жінка”, — зазначила Журналістка Центру прав людини ZMINA Єлизавета Сокуренко.

Своїми висловами відзначився й полтавський священник і депутат Олександр Дедюхін, який назвав жінок, які відстоюють право розпоряджатися своїм тілом, “недорозвиненими особистостями”.

Його слова прокоментував виконавчий директор ГО “Точка опори” Тимур Левчук, який зазначив, що сексизму не місце ні в церкві, ні у Парламенті.

Ми як суспільство маємо засуджувати сексистські заяви, а також наголошувати на тому, що кожен має право на гідне ставлення.

“Це яйце!” — антипремія, яка вручається медійними громадськими організаціями та започаткована ГО “Жінки в медіа”, Кампанією проти сексизму в медіа та політиці “Повага”, ГО “Інститут масової інформації”, Центром прав людини ZMINAa, ГО “Детектор медіа”, ГО “Українська Гельсінська спілка з прав людини”.