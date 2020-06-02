Апеляцію щодо арешту Кузьменко перенесли

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги про продовження арешту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко.

Про це повідомляється на сторінці групи Free Riff в Facebook.

“Судове засідання з розгляду апеляції на рішення про продовження утримання під вартою Юлії Кузьменко не відбулося, тому що прокурори не встигли ознайомитися з апеляційною скаргою і не прибули на засідання“, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що суд повинен був розглянути апеляцію на арешт Кузьменко 2 червня.