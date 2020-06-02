Covid-19 Україна

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Апеляцію щодо арешту Кузьменко перенесли

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги про продовження арешту лікаря і волонтера Юлії Кузьменко.

Вівторок, 2 червня 2020, 18:36

Про це повідомляється на сторінці групи Free Riff в Facebook.

Судове засідання з розгляду апеляції на рішення про продовження утримання під вартою Юлії Кузьменко не відбулося, тому що прокурори не встигли ознайомитися з апеляційною скаргою і не прибули на засідання, сказано в повідомленні.

Відзначається, що суд повинен був розглянути апеляцію на арешт Кузьменко 2 червня.

26 травня Печерський суд Києва подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одній з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

25 травня, активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугарь, Андрія Антоненка  та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, провели акцію протесту під Офісом Президента.

Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.

  • На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.
Теги: дело Шеремета, Кузьменко, суд, подозреваемые

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