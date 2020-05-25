Сьогодні, 25 травня, активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, провели акцію протесту під Офісом президента.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під Офісом президента зібралося близько сотні людей. Активісти поруч з входом розгорнули великий плакат “Free Kuzmenko”, “Free Riff”, люди періодично скандують “Де справедливість? Звільнити політв’язнів”, “Вимагаємо справедливості”.

Організатори акції зачитали вимоги захисників підозрюваних до президента Володимира Зеленського. Вони вимагають забезпечити дотримання норм Конституції і не допустити порушення принципу презумпції невинуватості. А також забезпечити право підозрюваних на справедливий суд.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Крім того, вони вимагають не допустити тиску на суд і притягати до відповідальності тих, хто здійснює тиск на суддів Печерського і Апеляційного судів. Учасники акції протесту закликають Зеленського бути присутнім на судових засіданнях щодо міри запобіжного заходу Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.

Фото: Євген Войнич, #Букви

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Варто зазначити, що 20 травня під час прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що його “затягли” в справу про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Він зазначив, що якщо в якості підозрюваних “знайшли не тих людей і протримали їх у в’язниці, то щодо всіх, хто це зробив, повинні бути кадрові зміни, вони понесуть відповідальність”.