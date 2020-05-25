Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Під Офісом президента зібралося близько сотні людей. Активісти поруч з входом розгорнули великий плакат “Free Kuzmenko”, “Free Riff”, люди періодично скандують “Де справедливість? Звільнити політв’язнів”, “Вимагаємо справедливості”.
Організатори акції зачитали вимоги захисників підозрюваних до президента Володимира Зеленського. Вони вимагають забезпечити дотримання норм Конституції і не допустити порушення принципу презумпції невинуватості. А також забезпечити право підозрюваних на справедливий суд.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Крім того, вони вимагають не допустити тиску на суд і притягати до відповідальності тих, хто здійснює тиск на суддів Печерського і Апеляційного судів. Учасники акції протесту закликають Зеленського бути присутнім на судових засіданнях щодо міри запобіжного заходу Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.
Фото: Євген Войнич, #Букви
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Варто зазначити, що 20 травня під час прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що його “затягли” в справу про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Він зазначив, що якщо в якості підозрюваних “знайшли не тих людей і протримали їх у в’язниці, то щодо всіх, хто це зробив, повинні бути кадрові зміни, вони понесуть відповідальність”.
- В грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.
- На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.
- Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
- 21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”.