Компанія Apple шукає головного бухгалтера для офісу в Києві.

Вакансія опублікована на сайті компанії.

В оголошенні повідомляється, що на посаду може претендувати людина з дипломом з бухгалтерського обліку, мінімум 5-річним досвідом роботи в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні.

Також кандидату необхідно на високому рівні володіти SAP, Excel і Keynote, системами фінансової звітності (Tableau, EDW, BW тощо).

Зазначено, що головний бухгалтер буде нести відповідальність за різні види бухгалтерського обліку в підрозділі “Apple Україна”. Зокрема:

забезпечення відповідності всієї звітності американському національному стандарту бухгалтерського обліку та податкового законодавства;

забезпечення проведення обов’язкових і податкових перевірок та постійного нагляду за юридичними особами;

підготовку і передачу щоквартальних звітів вищому керівництву та ін.

Інформація про графік роботи і передбачуваної заробітної плати не вказана.