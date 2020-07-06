Вакансія опублікована на сайті компанії.
В оголошенні повідомляється, що на посаду може претендувати людина з дипломом з бухгалтерського обліку, мінімум 5-річним досвідом роботи в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні.
Також кандидату необхідно на високому рівні володіти SAP, Excel і Keynote, системами фінансової звітності (Tableau, EDW, BW тощо).
Зазначено, що головний бухгалтер буде нести відповідальність за різні види бухгалтерського обліку в підрозділі “Apple Україна”. Зокрема:
- забезпечення відповідності всієї звітності американському національному стандарту бухгалтерського обліку та податкового законодавства;
- забезпечення проведення обов’язкових і податкових перевірок та постійного нагляду за юридичними особами;
- підготовку і передачу щоквартальних звітів вищому керівництву та ін.
Інформація про графік роботи і передбачуваної заробітної плати не вказана.
- Нагадаємо, в кінці травня в Україні було зареєстровано представницство Apple. Компанія буде займатися торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.