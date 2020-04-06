Про це в Twitter написав генеральний директор Apple Тім Кук.

Компанія має намір випускати 1 мільйон масок щотижня.

“Ми задіяли всю компанію, об’єднавши дизайнерів, інженерів, фахівців з експлуатації та упаковки, а також наших постачальників для розробки, виробництва і постачання захисних масок для працівників охорони здоров’я. Наша перша партія була доставлена ​​в лікарню Кайзер в долині Санта-Клара на минулому тижні, і відгуки лікарів були дуже позитивними”, – сказав Кук.

За його словами, маски пакуються по 100 штук в коробку за дві хвилини.

Apple також пожертвувала 20 мільйонів масок 95 організаціям, які їх потребують.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020