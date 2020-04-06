Про це в Twitter написав генеральний директор Apple Тім Кук.

Компанія має намір випускати 1 мільйон масок щотижня.

“Ми задіяли всю компанію, об’єднавши дизайнерів, інженерів, фахівців з експлуатації та упаковки, а також наших постачальників для розробки, виробництва і постачання захисних масок для працівників охорони здоров’я. Наша перша партія була доставлена ​​в лікарню Кайзер в долині Санта-Клара на минулому тижні, і відгуки лікарів були дуже позитивними”, – сказав Кук.

За його словами, маски пакуються по 100 штук в коробку за дві хвилини.

Apple також пожертвувала 20 мільйонів масок 95 організаціям, які їх потребують.

  • Раніше американська корпорація Apple розповіла, як і чим обробляти продукцію компанії від коронавірусу COVID-19.