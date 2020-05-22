Про це повідомляє американський сайт про комп’ютерну техніку The Verge.

Уточнюється, що на деяких навушниках тепер написано, що вони зібрані у В’єтнамі.

За словами співробітника порталу Verge, який недавно купив пару навушників, Apple таким чином може знизити свою залежність від китайського виробництва.

Відзначається, що раніше блоки AirPods Pro виготовлялись у Китаї, про що було сказано на задній стороні корпусу.

Таким чином тепер виглядають корпуси навушників, зібраних у В’єтнамі.

Повідомляється, що компанія Apple переводить виробництво з Китаю через пандемію коронавірусу, проте мова також йде і про триваючу торгову війну між Китаєм і Сполученими Штатами, оскільки компанія ще в 2017 році почала збирати деякі свої моделі в Індії.

На даний момент неясно, який відсоток навушників вже виготовляється у В’єтнамі і чи збирається Apple випускати в цій країні більше своїх продуктів.