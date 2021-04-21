Компанія Apple показала нові аксесуари для своїх пристроїв під час презентації. Зокрема, представлені шкіряних чохли, розроблені французьким брендом Hermès.

Про це повідомляє американське видання The Business of Fashion.

Цього разу, після весняної презентації, яка відбулася 20 квітня, магазин поповнився новими кольорами чохлами MagSafe, ремінцями для Apple Watch, аксесуарами для нового AirTag, а також новою білою клавіатурою для iPad Pro.

В рамках анонсу Apple також представила чотири шкіряних чохли, розроблені французьким брендом Hermès для версії нових трекерів, на яких також буде вигравіюваний логотип бренду Clou de Selle.

Всього в Apple Store потрапило сім варіацій ремінців для AirTag: тут і спортивні варіанти, і класичні шкіряні, і преміальні – від Hermès.

Ціна аксесуарів для AirTag – від $29 за звичайний силіконовий варіант і до $449 – за ремінець Hermès. Найдоступніші – спортивні аксесуари від Belkin – по $12.95.

Девайси надійдуть у продаж 30 квітня.