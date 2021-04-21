Про це повідомляє американське видання The Business of Fashion.
Цього разу, після весняної презентації, яка відбулася 20 квітня, магазин поповнився новими кольорами чохлами MagSafe, ремінцями для Apple Watch, аксесуарами для нового AirTag, а також новою білою клавіатурою для iPad Pro.
В рамках анонсу Apple також представила чотири шкіряних чохли, розроблені французьким брендом Hermès для версії нових трекерів, на яких також буде вигравіюваний логотип бренду Clou de Selle.
Всього в Apple Store потрапило сім варіацій ремінців для AirTag: тут і спортивні варіанти, і класичні шкіряні, і преміальні – від Hermès.
Ціна аксесуарів для AirTag – від $29 за звичайний силіконовий варіант і до $449 – за ремінець Hermès. Найдоступніші – спортивні аксесуари від Belkin – по $12.95.
Девайси надійдуть у продаж 30 квітня.
- Раніше повідомлялося, що Apple під час весняної презентації новинок представила трекер AirTag для пошуку втрачених речей.
- Також компанія представила новий настільний комп’ютер iMac.
- Крім того, Apple 20 квітня презентувала iPad Pro із чіпами М1, нову телевізійну приставку Apple TV 4K, новий колір для iPhone 12 та 12 mini та інше.