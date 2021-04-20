Про це йшлося під час весняної презентації новинок компанії.

iPad Pro

Як і у випадку з недавніми MacBook Air і MacBook Pro, поліпшення iPad Pro в основному стосуються внутрішнього наповнення. Представлено дві моделі — з діагоналлю екрану 12,9 або ж 11 дюймів.

У пристрої встановлений новий процесор власного виробництва компанії — M1. Apple переконує, що з цим чіпом графічна продуктивність виросла 1500 разів. Виробник також обіцяє, що оновлений iPad Pro дозволятиме власнику автономно працювати весь день.

Оновлений iPad Pro має роз’єм Thunderbolt, підтримує 5G і має поліпшену камеру, яка, згідно з заявами компанії, вловлює “неймовірні деталі” в умовах низької освітленості.

На передній панелі пристрою є система камер TrueDepth, яка дозволяє користувачам розблокувати пристрій через розпізнавання обличчя. Ця система включає нову надширококутну камеру на 12МП.

12,9-дюймові моделі також оснащені новим екраном Liquid Retina XDR, який містить 10 тисяч мінісвітлодіодів.

iPad підтримуватиме Apple Pencil, а також клавіатуру Magic Keyboard. Для придбання будуть доступні моделі із накопичувачем на 2 ТБ, обсяг оперативної пам’яті у деяких моделей досягатиме 16 ГБ.

Вартість новинки — від 799 доларів за 11-дюймову модель і від 1099 доларів за 12,9-дюймову. Обидві можна буде передзамовити з 30 квітня, а продаж розпочнеться в другій половині травня.

Маячок AirTags

Компанія презентувала бездротовий маячок AirTags, призначений для пошуку втрачених речей. Його можна розмістити в сумці чи валізі, або ж на ключах. Відстежити розташування предмету з маячком можна буде в додатку Find My.

Вперше AirTag був показаний на презентації iOS 13 у 2019 році, але потім реліз був відкладений кілька разів.

Він так само буде доступний для попереднього замовлення з 30 квітня. Вартість 29 доларів за штуку, або ж 99 доларів за набір з 4 штук.

Оновлений Apple TV та пульт до нього

Apple представила нову телевізійну приставку Apple TV 4K, що замінила модель 2017 року. Вона оснащена тим самим чіпом A12 Bionic, що і iPhone 12. Приставка може відтворювати HDR і відео з високою частотою кадрів. Коштуватиме 179 доларів за 32 ГБ, 199 доларів за 64 ГБ.

До приставки випустили новий пульт, що має панель управління вгорі та кнопку виклику голосового помічника Siri.

Новинки так само доступні для замовлення з 30 квітня, у продажі з середині травня.

Інші анонси та новинки

Крім цього, Apple показала трейлер другого сезону свого комедійного шоу “Тед Лассо”, який вийде 23 липня.

Презентовано і новий колір для iPhone 12 та 12 mini — фіолетовий. Замовити можна буде з 23 квітня, у продажі — з 30 квітня.

А сервіс “Подкасти” пообіцяли запустити у 170 країнах світу у травні. Додаток буде модернізовано, а в самому сервісі буде можна оформити підписку, аби не бачити рекламу.