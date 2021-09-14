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Apple презентувала нові iPad та iPad mini

На великій осінній презентації Apple анонсувала нові iPad та iPad mini.

Вівторок, 14 вересня 2021, 21:01

Трансляція презентації велася на YouTube-акаунті Apple.

iPad mini: характеристики й ціна

Дизайн iPad Mini не змінювався з моменту його дебюту у 2012 році. У Apple сповістили, що цьогорічна новинка зазнала “найбільшого оновлення, яке коли-небудь було”.

У компанії  зазначили,  що після цього iPad Mini всі iPad компанії будуть зроблені зі 100% переробленого алюмінію, а також зі 100% переробленого олова.

Нова модель отримала 8,3-дюймовий дисплей (попередній мав 7,9 дюйма) Liquid Retina, тонші рамки та нові кольорові варіанти (постачатиметься у фіолетовому, рожевому, зірковому та космічно-сірому кольорах).

Новий планшет оснащений портом USB-C, TouchID на верхній кнопці “Додому” і модернізованими камерами. Обидві камери 12-мегапіксельні. Передня підтримує функцію Apple Center Stage (використовується машинне навчання, щоб тримати користувача в кадрі, коли він рухається).

Крім цього, новинка підтримує 5G (зі швидкістю завантаження до 3,5 гігабіт на секунду) та Apple Pencil другого покоління.

У iPad Mini Apple перемістила селфі-камеру в верхню частину за альбомної орієнтації та додала стереодинаміки, які також повинні бути чутні в альбомної орієнтації.

Стартова ціна — 499 доларів. Попереднє замовлення можна оформити вже сьогодні.

iPad 9-го покоління: характеристики й ціна

IPad 9-го покоління — найдоступніший планшет компанії. Цього разу дизайн пристрою не зазнав змін, але “залізо” було поліпшено. 

Новий iPad отримав процесор під назвою A13 Bionic. В Apple кажуть, що новий процесор на 20% швидший, ніж той, що був у попередній моделі. 

Планшет сумісний з Apple Pencil першого покоління та Apple Smart Keyboard. 

Розмір екрана не змінився (10,2 дюйма), але тепер він підтримує функцію True Tone, яка автоматично регулює температуру кольору екрана відповідно до умов освітлення.

iPad буде доступний  у  сріблястому або космічному сірому кольорі. Замовити можна вже сьогодні, постачання — з наступного тижня. Постачатимуть пристрій з iPadOS 15.

Apple збільшила обсяг базового сховища до 64 ГБ і зберегла стартову ціну в 329 доларів.   

  • Раніше повідомлялося, що компанія Apple планує відмовитися від використання природних ресурсів для виробництва нових моделей iPhone. Смартфони хочуть виготовляти із вторсировини.
Теги: Apple, iPad mini, iPad

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