Компанія Apple Inc. заявила, що проведе розслідування відносно її тайванського підрядника Wistron Corp., на заводі якого відбулися погроми. Причиною невдоволення працівників стала невиплата зарплати і коригування робочого часу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Інцидент стався в індійському місті Бангалор. Wistron – один з провідних світових постачальників продукції Apple. В Індії вона виробляє телефони iPhone 7 і пристрої iPhone SE другого покоління.

На відеозаписах, зроблених співробітниками всередині фабрики, видно, як люди розбивають камери безпеки, вікна та інше обладнання залізними прутами і палицями.

Поліція заарештувала 149 осіб.

Apple заявила, що направляє на підприємство додатковий персонал і аудиторів.

“Наші команди співпрацюють з місцевою владою, і ми повністю підтримуємо їх розслідування”, – йдеться в заяві компанії.

Apple вимагає від своїх постачальників забезпечувати безпечні умови праці, ставитися до працівників з гідністю і повагою, а тільки чинити правосуддя і етично і застосовувати екологічно відповідальні методи всюди, де вони виробляють продукцію.

Wistron заявила, що була “глибоко шокована” погромом, в якому звинувачувала “невідомих … з неясними намірами”.

“Компанія завжди дотримується закону, повністю підтримує і співпрацює з відповідними органами та поліцейськими розслідуваннями”, – йдеться в заяві Wistron для Тайванської фондової біржі.