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Apple розробляє складаний iPhone зі стилусом

Американська компанія Apple активно працює над розробкою складаного iPhone. Відомо, що смартфон мають створити до 2023 року.

Вівторок, 16 лютого 2021, 16:13

Про це повідомляє EqualOcean.

Зокрема, інсайдер Джон Проссер, що спеціалізується на витоку інформації про продукти Apple, розповів, що компанія вирішила відійти від популярного дизайну складаних смартфонів. Натомість розробка буде візуально подібною до Samsung Galaxy Z Flip.

При цьому компанія планує зробити свій складаний смартфон доступнішим у фінансовому сенсі, ніж смартфони цього сегменту. Попри це ціна складаного iPhone стартуватиме від 1499 доларів.

Проссер прогнозує що складаний смартфон Apple випустять у вересні 2022 року. Однак можуть виникнути виробничі проблеми. Тож  випуск очікується у 2023 році. За його словами, може знизитися й ціна, адже за два роки деталі до смартфона можуть подешевшати.

Несподівано зазначається, що складаний iPhone отримає підтримку стилусу. Наразі невідомо, чи  цей смартфон підтримуватиме Apple Pencil нинішнього покоління.

Цікаво, що засновник компанії Стів Джобс під час презентації першого iPhone у 2007 році різко розкритикував використання стилусу у мобільних телефонах.

“Кому потрібен стилус? Вам потрібно їх діставати, ховати їх назад, ви губите їх. Що ж! Ніхто не хоче стилус. Не користуймося ж ним ”, – сказав Джобс.

Схоже, теперішні керівники технологічного гіганта вирішили не прислуховуватися до порад Джобса.

Теги: Apple, iPhone, складаний смартфон, стилус

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