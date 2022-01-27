Про це повідомляє Techradar.
Для цього Apple заплатила близько 100 мільйонів доларів за канадську компанію Mobeewave. Остання працює над технологією приймання платежів через смартфони. Ймовірно завдяки цьому можна буде використовувати обладнання iPhone, зокрема NFC, яке вже використовується для Apple Pay.
Компанія Square, що перейменувала себе у Block наприкінці 2021 року, вже багато років пропонує аналогічну систему. Проте нею користуються зі спеціальним пристроєм для читання карт, що є зовнішнім обладнанням. Наразі йдуть суперечки чи дозволить Apple іншим фірмам, таким як Square, використовувати технологію, що потенційно готується. Поки великі технологічні компанії знаходяться під увагою регуляторів, тому є припущення, що компанія буде змушена це зробити, аби не стати монополістом.
За даними Bloomberg, поки невідомо, чи буде функція платежів називатися частиною Apple Pay або окремим сервісом.
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