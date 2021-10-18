Компанія Apple випустила навушники AirPods з оновленим дизайном і покращеним наповненням.

Трансляція презентації відбувалася на YouTube-каналі Apple.

У понеділок, 18 жовтня, компанія Apple провела презентацію новинок. Зокрема, продемонстрували третє покоління навушників AirPods.

За дизайном нові AirPods схожі на Pro-моделі — з укороченими “ніжками”, але без гумових вставок.

Новинка підтримує фірмову технологію просторового аудіо з динамічним відстеженням рухів голови Spatial Audio. Також підтримується адаптивний еквалайзер Adaptive EQ, як в Pro-моделі.

Новий вбудований датчик розпізнає дотик до шкіри і визначає, чи знаходяться AirPods в вусі користувача. Завдяки йому, коли користувач дістає навушники, відтворення автоматично зупиняється.

Вбудований мікрофон закритий акустичної сіткою. Вона має приглушувати шум вітру і забезпечувати чітке звучання голосу під час розмови.

Також Apple обіцяє, що AirPods і чохол для зарядки MagSafe здатні витримати і дощ, і важкі тренування, оскільки мають ступінь захисту від поту і води IPX4.

Футляр для навушників підтримує бездротову зарядка за допомогою зарядного пристрою MagSafe.

Повністю заряджений кейс може забезпечити до 30 годин прослуховування. Повністю заряджені AirPods здатні працювати автономно до 6 годин. При цьому 5 хвилин підзарядки забезпечують близько 1 години прослуховування.

AirPods 3-го покоління вже доступні для попереднього замовлення на сайті і з’являться в магазинах з 26 жовтня.

Попередня модель залишиться в продажу і її вартість буде знижено до $129.