Про це поінформували в пресслужбі компанії.

В Apple відзначили, що навушники мають “індивідуальний акустичний дизайн”.

Так, усі елементи AirPods Max спроектовані так, щоб навушники оптимально прилягали до голови будь-якої форми, завдяки чому досягається висока якість звуку.

Модель має повнорозмірну конструкцію. Верхня їх частина зроблена з дихаючої сітчастої тканини, яка рівномірно розподіляє вагу навушників, зменшуючи тиск на голову.

У пристрою телескопічні дужки, які плавно висуваються і фіксуються в обраному положенні.

Чашки навушників зроблені з анодованого алюмінію і можуть повертатися незалежно один від одного, правильно розподіляючи тиск.

В амбушюрах навушників (та частина, якою навушники прилягають до вух слухача) використовується піноматеріал із ефектом пам’яті (для адаптації до вушної раковини користувача). Вони забезпечують якісну звукоізоляцію.

На AirPods Max розміщено коліщатко Digital Crown, за допомогою якого можна регулювати гучність, перемикати треки, відповідати на телефонні дзвінки і активувати Siri (персонального голосового помічника).

Бездротові навушники оснащуються фірмовими процесорами Apple H1 (по одному на кожне вухо).

Для шумозаглушення в навушниках використовуються вісім мікрофонів, шість з яких спрямовані назовні (вловлюють зовнішні шуми), а два спрямовані всередину (оцінюють звук, який чує користувач).

Використовуючи кнопку активного шумозаглушення, можна переключитися в “Прозорий режим”, щоб чути звуки довкола себе і комфортно спілкуватися з людьми.

Серед інших переваг навушників – адаптивний еквалайзер і автоматичне перемикання між пристроями.

Адаптивний еквалайзер підлаштовує звук з урахуванням положення навушників на голові користувача (спрямовані всередину мікрофони вимірюють характеристики аудіо, і на підставі отриманих даних відбувається коригування частот).

При перегляді фільмів просторове аудіо і функція динамічного відслідковування рухів голови в AirPods Max створять відчуття об’ємного звуку (як в кінотеатрах). Для цього використовуються вбудовані гіроскопи та акселерометри.

AirPods Max можна буде легко підключити до iPhone або iPad. Для цього потрібно буде піднести навушники до пристрою і торкнутися кнопки підключення на його дисплеї. При цьому можна буде швидко перемикатися між iPhone, iPad і Mac.

В Apple уточнили, що навушники зможуть працювати до 20 годин на одному заряді (при використанні активного шумозаглушення і просторового аудіо). AirPods Max можна буде зарядити через роз’єм Lightning. При цьому швидкої 5-хвилинної підзарядки вистачить ще на 1,5 години роботи.

AirPods Max продаватимуться з м’яким і тонким чохлом Smart Case. Якщо покласти в нього навушники, вони перейдуть у режим наднизького енергоспоживання, щоб не гаяти заряд акумулятора.

Навушники представлені в п’яти кольорах: космічний сірий, сріблястий, небесний блакитний, зелений і рожевий.

AirPods Max доступні для замовлення із сьогоднішнього дня, а надійдуть у продаж з вівторка, 15 грудня, за ціною 549 доларів США.