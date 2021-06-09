Корпорація Apple оновила правила App Store, додавши зміни, спрямовані на боротьбу з шахрайством.

Про це повідомили у блозі Apple.

Відтепер Apple видалятиме обліковий запис компанії, якщо помітить введення в оману користувачів, шахрайську активність або порушення правил кодексу розробника.

Крім того, компанія вирішила посилити правила, що стосуються згадки помилкової ціни застосунку за межами App Store, маніпуляції чартами й призначеними для користувача оглядами, вказівки неправдивих даних для зв’язку з розробником.

Компанія також пояснила, що застосунки, які “не мають адекватної користі”, можуть не допустити в App Store.

Творцям контенту наголосили, що вони не повинні змінювати основні функції програми. Якщо все ж доводиться вводити значні зміни, то розробник повинен додати контент до наявної структури застосунку.

Водночас Apple вдосконалила алгоритм зворотного зв’язку для перевірки застосунків. Відтак, розробники зможуть вказати, чи вважають вони, що їхній застосунок було відхилено через упередженість або несправедливе ставлення. Також з’явиться можливість заявляти про порушення правил App Store іншими застосунками.