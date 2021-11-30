Про це нардеп написав у Facebook.

Володимир Ар’єв розповів про дзвінок свого знайомого зі Служби безпеки України (СБУ).

Згідно зі словами нардепа, знайомий, сміючись, розповів історію про те, що відбулося після пресмарафону Зеленського.

Виявляється, тоді в офісі президента почали дзвонити в СБУ та прости надати їм матеріали по держперевороту. Виявилося, що жодних матеріалів надати ніхто не може – їх немає та ніколи не було.

“Крайнього знайшли швидко — начальника контррозвідки Руснака, якого указом Зеленського вчора звільнили, а вся контора на Володимирській зараз ламає голову щоб таке придумати за день, щоб врятувати президента і самим не виглядати ідіотами. Всі притомні розуміють, що це завдання з області ненаукової фантастики, тому намагаються начальству на очі не попадати”, – зазначив нардеп.

Однак, стверджує нардеп, провадження довелося порушити, через те, що їм так сказали. Володимир Ар’єв стверджує, що за цю справу замість генерала-майора Служби безпеки України Олександра Руснака ніхто з професійних людей братися не хотів, тому виходом було шукати людей вірних.

Нардеп стверджує, що, дізнавшись прізвище кандидата, відмовлявся вірити. Але якщо це дійсно виявиться правдою, Володимир Ар’єв вбачає в цьому кроку послідовний розвал розвідувальних органів.

“Бо якщо ця особа робила все, що їй сказали і казала все, що написали в ТСК ВР по вагнерівцях, то очолити контррозвідку — зовсім не смішно, а ворожі розвідки розгуляються в Україні одразу, як відсміються. Сподіваюсь, цього не станеться. А ще сподіваюсь, що жарт, який розтягнувся на 2,5 роки, закінчиться якнайшвидше”, – резюмував нардеп.

ДОПОВНЕНО: Призначили Олександра Поклада, на що нардеп відреагував “Добре, що ганьбищі не сталось”.