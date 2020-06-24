Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив про те, що колеги по фракції Ірині Аллахвердієва всі роблять компліменти, а оприлюднений діалог з головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнко є монтажем.

Про це Арахамія сказав в ефірі телеканалу “112 Украина”.

Нагадаємо, глава партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені й звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. він підстрибне. викурить всі айкоси. Скаже: “Баба так, баба так”.

“Єдине, що послідовність розмови була склеєна. Це було – ми знайшли зараз оригінал цього запису, там все це абсолютно видно. Тобто, це було два діалогу. Один діалог, де пан Корнієнко каже:” Іра у нас красуня “, я кажу : “Так”. І ми завжди це говоримо Ірі в обличчя. Наша колега, вона завжди добре виглядає”, – сказав Арахамія.

Він додав, що висловлювання, які можна почути на другій частині відео, були на політичному сленгу. Нардепи порівняли Аллахвердієву з корабельною сосною. Як пояснює Арахамія, це означає, що його колега “міцна, пройде 400 округів і переможе”.

“У чистому вигляді політологічна дискусія з приводу перспектив кандидата в мери. Це не стосується Ірини Аллахвердієвої, тому що вона не йде – вона вже народний депутат, вона не йде ні в які мери”, – заявив Арахамія.

Глава фракції вважає, що хтось намагається таким чином скомпрометувати Ірину Аллахвердієву і назвав це “брудною політичною технологією”.