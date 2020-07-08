Голова парламентської фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія в своїй електронній декларації вказав вартість свого нового будинку, яка в 10 разів нижче ринкової. Адвокат нардепа запевняє, що в е-декларації вказана не ринкова вартість об'єкту, а експертна оцінка.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).

Так, у декларації Арахамія вказав дачний будинок, площею 295,7 кв. м, який знаходиться в Віті-Поштовій, Києво-Святошинського району. Будинок Арахамія купив рік тому.

У декларації нардеп вказав себе власником дачного будинку, але з правом користування дружини Вікторії і п’яти своїх дітей.

Згідно з декларацією “слуги народу”, будинок площею обійшовся йому в 983 тисяч гривень, що за курсом Нацбанку на дату придбання склало близько $37 тисяч.

Будинок знаходиться на території садового товариства “Новіта” – в котеджному містечку Green Hills. Він розташований в 10 км від Києва по одеській трасі.

На сайті Green Hills зазначено, що у продажу є 11 будинків. Також вказані актуальні ціни на будинки. Наприклад, будинки, які за всього лиш на 10 кв. м більші, ніж будинок Арахамії коштують 380-400 тис. доларів, а це в 10 разів більше, ніж вартість, яку в декларації вказав народний депутат.

Та й будинки, які по квадратурі трохи менші за будинок нардепа, все одно коштують по 400-550 тис. доларів, в залежності від планування.

Найдешевший на даний момент котедж пропонується за $180 тис., його площа – 119 кв. м, тобто більш ніж в два рази менше площі будинку Арахамії, який він купив за $37 тис.

У коментарі #Буквам адвокат Юрій Кіскін, який консультував нардепа, зазначив, що законодавство не вимагає проводити оцінку майна, яке вноситься в декларацію, тому вартість будинку Давида Арахамії була встановлена ​​згідно з правовстановлюючих документів на дату набрання власність.

“Ми використовували рекомендації НАЗК, які є на сайті. По-перше, в декларації вказується не договірна ціна будь-якого об’єкту нерухомого майна, а його вартість. А яким чином визначати вартість, знову ж таки, розписано в рекомендаціях НАЗК. В Агентстві зазначають, що від суб’єкта декларування не вимагається проводити оцінку майна з метою заповнення декларації. Тому відповідні дані беруться або з договорів, які були укладені при отриманні права власності, або із правоустановчих документів. Садовий будинок, про який йде мова, є новоствореним об’єктом будівництва нерухомого майна, тобто Арахамія його не купив, а побудував. Він придбав земельну ділянку і на цій земельній ділянці вже побудував будинок. Так як цей будинок є новоствореним майном, то і немає договору купівлі-продажу будинку, на підставі якого можна було б вказати вартість”, – зазначив адвокат Юрій Кіскін.

НАЗК не вимагає в декларації вказувати ринкову ціну об’єкту. Зазвичай це не договірна ціна, а експертна оцінка, проведена експертом, який має відповідні свідоцтва і ліцензії.

За словами адвоката, відповідно до цієї експертної оцінки, вартість земельної ділянки, який набув Арахамія, становила трохи більше 200 000 грн. “І НАЗК роз’яснює, що ми повинні вносити в декларацію саме суму, яку вказав експерт, а не договірну ціну. Хоча так, договірна ціна земельної ділянки була значно вищою”, – зазначив він.