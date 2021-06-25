У центрі Ізраїлю археологи виявили останки раніше невідомого типу стародавньої людини, яка жила разом з нашим видом понад 100 000 років тому.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Археологи назвали нову стародавню людину людиною з Нешер Рамла (Homo Nesher Ramla).

Самі останки Homo Nesher Ramla були знайдені в місці, яке раніше було воронкою, розташованою в районі, часто відвідуваному доісторичними людьми. Можливо, це було місце, де вони полювали на дику велику рогату худобу, коней і оленів, про що свідчать тисячі кам’яних знарядь і кісток добутих тварин.

Дослідники вважають, що ця людина походить від більш раннього виду, який, можливо, поширився за межі регіону сотні тисяч років тому і дав початок неандертальцям в Європі і їх аналогам в Азії.

Доктор Хіла Мей з Тель-Авівського університету сказала, що це відкриття змінює історію еволюції людини, особливо неандертальців.

Команда вважає, що перші члени групи Homo Nesher Ramla вже жили на Близькому Сході близько 400 000 років тому. Дослідники помітили схожість нових знахідок з древніми “донеандертальскими” групами в Європі.

“Є кілька людських скам’янілостей з печер Кесем, Зуттіе і Табун, що датуються тим часом, які ми не можемо віднести до якої-небудь конкретної відомої групи людей. Але порівняння їх форми з формами недавно виявленого зразка з Нешер Рамла виправдовує їх включення в групу [нових людей]”, – сказав доктор Рейчел Саріг.

Мей вважає, що ці люди, ймовірно, були предками неандертальців.

Дослідники засновують свої твердження на схожості рис між ізраїльськими скам’янілостями і копалинами, знайденими в Європі і Азії, хоча їх твердження є спірним.