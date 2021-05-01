Про це повідомляє наукове видання Journal of Archaeological Science.

Зазначається, що спочатку вчені вважали, що це мумія чоловіка-жерця. Її зберігають у національному музеї Варшави. На територію Польщі мумія потрапила ще у 1826 році.

“Тут представлений єдиний відомий приклад муміфікованої вагітної жінки та перші рентгенологічні зображення її плоду”, – зазначили вчені.

За допомогою рентгена вчені визначили стать мумії – це жінка. Археологи впевнені, що останки належать єгиптянці з високим соціальним статусом. Можливо, вона мешкала у місті Фіви. На момент смерті жінці було від 20 до 30 років. Вона померла у I столітті до нашої ери. Однак причини смерті виявити не вдалося.

Зазначається, що дитині, яку виношувала єгиптянка, було близько 26−30 тижнів. Вчені стверджують, що плід не виймали з утроби матері.

Науковці не розуміють, чому плід не вилучили та не забальзамували окремо. Можливо, цьому посприяли релігійні вірування.

Дослідники назвали жінку таємничою леді Національного музею у Варшаві через суперечливі розповіді про її походження.