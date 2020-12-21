Про це повідомляє видання Vogue.

Бойфренда 27-річної співачки звуть Далтон Гомес. Він – агент з елітної нерухомості з Каліфорнії.

Відомо, що пара познайомилася незадовго до пандемії коронавірусу COVID-19. Гранде і Гомес разом перебували на карантині протягом декількох місяців.

Співачка виклала в Instagram фотографію з каблучкою на пальці, а також серію знімків з хлопцем.

“Назавжди і довше”, – підписала вона публікацію.

Фанати та інші знаменитості почали вітати Гранде з заручинами.

 

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Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Співачка раніше була заручена з коміком шоу “Saturday Night Live” Пітом Девідсоном, але в жовтні 2018 року пара розлучилася.

  • Американська співачка, автор пісень Лана Дель Рей заручилася зі своїм бойфрендом – музикантом і гітаристом Клейтоном Джонсоном.
  • Популярний 51-річний актор Меттью Перрі, найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга в ситкомі “Друзі”, оголосив про заручини зі своєю 29-річною дівчиною Моллі Гурвіц.