Про це повідомляє видання Vogue.
Бойфренда 27-річної співачки звуть Далтон Гомес. Він – агент з елітної нерухомості з Каліфорнії.
Відомо, що пара познайомилася незадовго до пандемії коронавірусу COVID-19. Гранде і Гомес разом перебували на карантині протягом декількох місяців.
Співачка виклала в Instagram фотографію з каблучкою на пальці, а також серію знімків з хлопцем.
“Назавжди і довше”, – підписала вона публікацію.
Фанати та інші знаменитості почали вітати Гранде з заручинами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Співачка раніше була заручена з коміком шоу “Saturday Night Live” Пітом Девідсоном, але в жовтні 2018 року пара розлучилася.
- Американська співачка, автор пісень Лана Дель Рей заручилася зі своїм бойфрендом – музикантом і гітаристом Клейтоном Джонсоном.
- Популярний 51-річний актор Меттью Перрі, найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга в ситкомі “Друзі”, оголосив про заручини зі своєю 29-річною дівчиною Моллі Гурвіц.