Відома американська співачка, володарка "Греммі" Аріана Гранде оголосила про заручини із бойфрендом і показала каблучку.

Про це повідомляє видання Vogue.

Бойфренда 27-річної співачки звуть Далтон Гомес. Він – агент з елітної нерухомості з Каліфорнії.

Відомо, що пара познайомилася незадовго до пандемії коронавірусу COVID-19. Гранде і Гомес разом перебували на карантині протягом декількох місяців.

Співачка виклала в Instagram фотографію з каблучкою на пальці, а також серію знімків з хлопцем.

“Назавжди і довше”, – підписала вона публікацію.

Фанати та інші знаменитості почали вітати Гранде з заручинами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Співачка раніше була заручена з коміком шоу “Saturday Night Live” Пітом Девідсоном, але в жовтні 2018 року пара розлучилася.