Американська співачка, володарка "Греммі" Аріана Гранде підтвердила, що вийшла заміж, та опублікувала перші фото зі свого таємного весілля.

Знімками співачка поділилася в своєму Instagram.

27-річна Гранде вийшла заміж за Далтона Гомеса – агента з елітної нерухомості з Каліфорнії.

Відомо, що пара познайомилася незадовго до пандемії коронавірусу COVID-19. Гранде і Гомес спільно перебували на карантині протягом декількох місяців.

Співачка зазначила в підписах до фото дату весілля – 15 травня 2021 року.

Церемонія була таємною і відбулася в місті Монтесіто (штат Каліфорнія) – у домі Гранде, інформує видання Vogue, яке розповіло про деталі весілля й опублікувало відповідні фото.

У цьому будинку пара зазвичай проводить багато часу.

Наречена була одягнена в білу шовкову сукню з відкритою спиною від Vera Wang. Образ доповнили фата з атласним бантом, туфлі від Giuseppe Zanotti та сережки з перлами та діамантами від дизайнера Лоррейн Шварц.

Наречений одягнув костюм від бренду Tom Ford.

Аріану Гранде супроводжували до вівтаря її батьки.

Загалом на церемонії були присутні менше ніж 20 близьких друзів і родичів пари.

“Вони одружилися. Весілля були невеликим й інтимним – менше ніж 20 осіб. Кімната була сповнена щастя і любові. Пара та обидві сім’ї не могли бути щасливішими”, – зазначив у коментарі виданню People представник Гранде.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)