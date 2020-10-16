Археологи знайшли могилу легендарного давньогрецького поета та астронома

На території Туреччини розкопали могилу легендарного давньогрецького поета та астронома Арата. Чоловік жив і працював у 315 році до нашої ери.

Про це повідомляє видання Greek Reporter.

Зазначається, що археологи наштовхнулися на унікальну могилу в стародавньому місті Солі Помпейполіс, у турецькій провінції Мерсін.

Руїни давнього міста були знайдені ще у XIX столітті, коли група археологів розкопала руїни Зімбілли Тепе в чорноморському регіоні країни.

За словами професора Ремзі Ягджи, який брав участь у розкопках, меморіальна таблиця з могили Арата в місті була виявлена вперше. В цьому і полягає абсолютна унікальність знахідки.

“Вперше була виявлена меморіальна гробниця, пов’язана з археологією стародавнього міста Солі Помпейполіс. Крім знайомих будівель, таких як вулиці з колонами, стародавній порт, театр і лазня, було виявлено, щось дуже унікальне. Ця знахідка дає динаміку древньому місту і може вплинути на туризм в регіоні”, – зазначив Ягджи.

Поет та астроном Арат жив і творив у часи еллінізму та римського періоду. Його роботи досі вивчаються. Арата вважають автором астрономічної поеми “Явища” в 732 віршах і поеми “Ознаки погоди” у 422 віршах. На його честь NASA назвало один із кратерів на Місяці.

Археологи сподіваються, що могила мислителя буде внесена до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.